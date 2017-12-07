Как работает программа реновации в Москве

Из программы реновации в Москве вышли шесть домов. Решение об этом приняли сами жители хрущевок. При этом попасть в масштабный проект столичных властей желают намного больше москвичей.



Как сообщил на заседании рабочей группы по реновации в Госдуме спикер Московской городской думы Алексей Шапошников, процедуры еще по трем домам проходят в эти дни в Мосжилинспекции.

По словам Шапошникова, все прописанные в законодательстве гарантии о возможности выхода из программы реновации работают. "В пяти домах решение о выходе было принято собственниками после завершения формирования самой программы. По одному дому собрание было проведено в период голосования по программе реновации, его протокол и документы были рассмотрены уже после утверждения программы реновации", – сказал глава Мосгордумы.

Присутствующий на заседании один из авторов закона о реновации, депутат Госдумы Геннадий Онищенко пообещал лично участвовать в контроле за соблюдением строительных нормативов при возведении домов по программе переселения. Речь шла о нормах противопожарной безопасности и санитарных нормах. Жильцы переселяемых домов пожаловались, что площадку под строительство нового жилья в одном из районов выделили в непосредственной близости от ЛЭП.





"Если норматив не будет соблюден, а нам будут навязывать строить там дом, вот тут мы с вами включаемся. И мы включаемся на всех этапах", – сказал Онищенко.

В Госдуме 7 декабря прошло заключительное в этом году заседание рабочей группы по реновации. Как сказал в своем выступлении ее руководитель – вице-спикер Петр Толстой, группа продолжит тесное взаимодействие со столичными властями для поиска решений тех проблем, с которыми обращаются москвичи. По словам парламентария, мэр Сергей Собянин поставил задачу руководителям всех органов власти в городских округах и муниципалитетах рассматривать жалобы по программе реновации в приоритетном порядке.





Толстой сообщил также, что около 200 обращений, поступивших в адрес рабочей группы, касаются включения домов в программу реновации. Есть просьбы и о выходе из программы, но их меньше. Все обращения будут рассмотрены к следующему заседанию группы, которое намечено на 25 января 2018 года. Всего же в группу поступили обращения москвичей, которые содержат конкретные вопросы по 382 многоквартирным домам.

Рабочая группа по защите прав и интересов жителей при реализации программы реновации жилищного фонда Москвы была создана для обратной связи с жителями столицы.

Напомним, что закон о реновации был подписан президентом России Владимиром Путиным в июле 2017 года. В программу попадают многоквартирные дома с количеством этажей не более девяти, возведенные по типовым проектам 50-60-х годов прошлого века.

Собственники квартир получат на выбор новое жилье или денежную компенсацию. С учетом конструктивных особенностей современного домостроения жители хрущевок переедут в жилье большей площади, причем переезжать москвичи будут в пределах своего района. Исключение составят Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа, где квартиры будут предоставлены в пределах того же округа.

В начале августа мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу реновации жилого фонда. В нее вошли 5 тысяч 144 дома, самым массовым переселение будет в столичном районе Кузьминки. Программа рассчитана до 2032 года.