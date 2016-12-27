Ансамблю Александрова выделят 70 квартир

Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился оказать помощь ансамблю имени Александрова, артисты которого погибли 25 декабря при крушении самолета Ту-154 над Черным морем. На селекторном совещании 27 декабря глава Минобороны объявил о решении выделить жилье коллективу ансамбля.

Таким образом военное ведомство внесет свою лепту в скорейшее восстановление творческого коллектива. "Считаю необходимым принять решение о выделении в ближайшее время 70 квартир ансамблю Александрова для того, чтобы мы могли в самое ближайшее время восстановить коллектив, провести конкурс, продолжить традиции", – заявил Шойгу.



Глава военного ведомства отметил, что именем погибшего в авиакатастрофе руководителя ансамбля Валерия Халилова назовут одно из военно-музыкальных училищ, сообщает "Газета.ru". Ранее сообщалось, что каждый фестиваль "Спасская башня" также будет связан с именем Валерия Халилова.

Министр подчеркнул, что Минобороны прилагает все усилия для расследования причин катастрофы Ту-154, передает ТАСС. "Нами делается все для поиска тел погибших и расследования причин этой страшной трагедии", – сказал он на селекторном совещании в Минобороны. Сообщалось, что руководство министерства на совещании почтило память жертв трагедии минутой молчания.

Напомним, рано утром 25 декабря самолет Ту-154 упал в Черное море. Это произошло вскоре после взлета авиалайнера из аэропорта Адлера. На борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и 84 пассажира, в том числе военнослужащие, журналисты, Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, а также коллектив ансамбля песни и пляски имени Александрова.

Тем временем стало известно, что самолет Ту-154 Минобороны России упал в Черное море во время маневра вправо. Об этом сообщили источники, близкие к расследованию трагедии. Как писали Dni.Ru, в момент крушения воздушное судно летело с сильно задранным носом. По предварительным данным, скорость авиалайнера перед катастрофой составляла порядка 500 километров в час.