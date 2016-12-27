Черный ящик Ту-154 подняли из воды

Черный ящик с разбившегося в акватории Черного моря Ту-154 был обнаружен телеуправляемым аппаратом "Фалкон" на глубине 17 метров в 1,6 километра от берега. Сообщается, что бортовой самописец удалось поднять из воды. "В ближайшие часы самолетом военно-транспортной авиации он будет доставлен в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил в подмосковные Люберцы, специалисты которого займутся его расшифровкой", – цитирует ТАСС сообщение Министерства обороны.

Также на глубине 30 метров в 1,7 километра от берега были обнаружены еще пять фрагментов самолета. Все обломки доставляются на берег и передаются следствию. Тем временем водолазы с судна "Эпрон" нашли и подняли на борт тело еще одного погибшего. Таким образом, на сегодняшний день удалось обнаружить 12 тел и 156 фрагментов жертв катастрофы.

Напомним, крушение самолета Минобороны Ту-154 произошло утром 25 декабря над акваторией Черного моря. Лайнер держал курс на сирийскую Латакию. На борту находились 92 человека. Среди них – участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли.

