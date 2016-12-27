Ту-154 потерпел катастрофу во время маневра

Самолет Ту-154 Минобороны России, потерпевший крушение близ Сочи 25 декабря, упал в Черное море во время маневра вправо. Об этом сообщили источники, близкие к расследованию трагедии.

В момент катастрофы воздушное судно летело с сильно задранным носом, передает ТАСС. По предварительным данным, скорость Ту-154 перед трагедией составляла порядка 500 километров в час.