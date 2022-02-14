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Политика
Громкое обращение депутата Рады к Зеленскому: Ты слабый и трусливый, своей глупостью привел Украину на край гибели

Громкое обращение депутата Рады к Зеленскому: Ты слабый и трусливый, своей глупостью привел Украину на край гибели

Политика украинского лидера привела в ярость одного из опальных парламентариев.
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Президент Украины Владимир Зеленский своей политикой ведет страну к разрушению. Такое мнение выразил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в своем обращении к главе украинского государства.

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По словам Кивы, Зеленский является "слабым и трусливым" человеком, который "своей глупостью, жадностью и гордыней" поставил Украину на грань уничтожения. Он подчеркнул, что "преступный, диктаторский режим" президента представляет угрозу для украинского народа, сообщает телеканал "360".

Кроме того, Илья Кива считает, что Владимир Зеленский провоцирует его на противоправные действия, пытается незаконно посадить в тюрьму и даже устроить над ним физическую расправу. Парламентарий обвинил украинского лидера в преследовании представителей оппозиции и добавил, что его обвиняют в госизмене и могут задержать за поздравление президента России Владимира Путина с днем рождения в октябре. Несмотря на это депутат выразил намерение продолжать бороться с действующей властью, пишет РИА ФАН.

Депутат Рады напомнил о закрытии на Украине СМИ за критику власти и обличение преступлений действующего режима, а также о дискриминации властями русскоязычного населения и поддержке националистов, передает "Общественная служба новостей".

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Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 14 февраля 2022, 09:20 Источник: Life.ru ✓ Надежный источник

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