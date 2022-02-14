Ожидание бомбардировок и побег олигархов из страны: к чему готовится Украина в ближайшие 48 часов

Украина требует встречи со странами-членами Венского документа, в том числе с Россией. Страна запрашивает у РФ информацию о районах военной деятельности и численности войск нашей армии. А пока украинцы (в частности Львов – прим. ред.) полным ходом готовятся к бомбардировкам и просят от Владимира Зеленского хоть какой-то ясности о том, что происходит и что их ждет.
Президент Незалежной тем временем не отходит от телефонной трубки и постоянно ведет переговоры, требуя больше оружия.
Киев публикует карты подвалов, где можно будет переждать авиаудары. Женщины страны ринулись в ряды солдат и учатся собирать и разбирать автоматы. А олигархи Незалежной словно в панике бегут из страны, сообщает Пятый канал.
Под негативом такого информационного натиска Владимир Зеенский звонит в очередной раз Джо Байдену и зовет его на помощь. Его приезд на Украину якобы дал гражданам почувствовать себя под надежным крылом. Однако судя по сообщениям западных СМИ, Байден никуда не собирается ехать.
Владимир Зеленский в свою очередь настроен серьезно – он требует встречи с государствами-участниками Венского документа срочно, а вернее в течение 48 часов.