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Политика
Украинский депутат Гончаренко попросил помощи у НАТО из-за действий России в Черном море

Украинский депутат Гончаренко попросил помощи у НАТО из-за действий России в Черном море

Член украинский партии "Европейская солидарность" заявил, что Россия угрожает Украине морской блокадой.
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Сегодня в СМИ появилась информация о том, что Военно-морской флот России перекроет части акваторий Черного и Азовского морей из-за учений. Российские корабли заблокируют доступ к Керченскому проливу, а также обезопасят Крым от потенциального вторжения. Украинский флот временно не сможет перемещаться даже вдоль своих берегов, пишет "Общественная служба новостей".

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Комментируя эту новость, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что Россия угрожает Украине блокадой, которая может остановить минимум две трети грузового оборота Незалежной. По мнению парламентария, это может привести к серьезным последствиям.

Помочь Украине в этой ситуации может НАТО, считает Гончаренко, Мол, в Черном море должны появиться военные корабли Североатлантического альянса. Депутат рассказал, что уже просил поддержку у посла США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Ранее бывший посол США в России Майкл Макфол, сделав публикацию в "Твиттер", заявил, что Украина не имеет права вступать в НАТО. Дипломат отметил, Североатлантический альянс не обязан принимать Киев в свои ряды. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

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Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 10 февраля 2022, 19:54 Источник: YouTube-канал "Алексей Гончаренко"

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