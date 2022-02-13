Кремль о разговоре Путина и Байдена: Запад проигнорировал все наши опасения

Беспорядки в Казахстане Отношения Россия - США Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Изменившаяся 68-летняя Веденеева потрясла вдову Кобзона
В состоянии госпитализированного Щербакова произошли изменения
Слезы по Домогарову, роман с Паниным и рожденные в США дети: как живет Марина Александрова
"Счастье": 5-летний сын Собчак и Виторгана шокировал россиян
партнеры
Воскресенье
13 февраля
Лента новостей
11:06
"Андрей был эмоционален": адвокат раскрыл подробности состояния тяжелобольного Малахова
11:05
Утяшева сделала заявление о пластической операции: Вот мой выбор
10:34
Названы место прощания и похорон Зинаиды Кириенко
08:10
День памяти мучеников Кира и Иоанна, Афанасии и ее дочерей: традиции и запреты 13 февраля
06:05
Благоприятные дни для переезда в 2022 году
04:01
Терапевт Романенко предупредила об опасности жаропонижающих при омикрон-штамме COVID-19
02:12
Боню заклеймили позором за желание выпендриться перед нищими россиянами
23:57
К чему снятся жуки
22:14
"Сегодня уже": Кличко начал готовить Киев к военному вторжению
20:05
"Плохая мать": убегающей молодой жене Петросяна выкрикивали вслед оскорбления
19:07
Незадолго до кончины Кириенко вспомнила обидные слова Мордюковой: Деревенская морда
18:27
Было много врагов: друг назвал причину убийства Круга на фоне новой шумихи
17:34
Хотел сделать любовницей: Зинаида Кириенко перед смертью раскрыла интимный секрет
15:28
Большое горе: сердобольная Кравец забирает дочь умершей от рака 40-летней Брик
15:04
"Незабываемые роли": Путин выразил соболезнования родным близким Зинаиды Кириенко
14:25
"Они этого не переживут" 72-летняя Пугачева заговорила о мести "подлым людям"
14:20
Тутберидзе впервые прокомментировала допинг-скандал вокруг Валиевой
13:25
Главная задача насосаться: Толстая вылила ушат помоев на Собчак
13:03
В России снова выявили более 200 тысяч заболевших COVID-19 за сутки
12:45
Связавшуюся с Кридом МакSим вывели на чистую воду
12:06
У Малахова сдали нервы прямо в студии на фоне слухов о тяжелой болезни и парике
11:47
"Конец человечества!": Кириенко перед смертью назвала имена геев на эстраде
11:29
Обнародовано последнее фото умершей от ковида Кириенко
11:28
"В коромысле!": Пугачева грубо прогнала взбешенную певицу Анастасию
11:20
"Бог бережет меня от этой болезни": Кириенко перед смертью несколько раз вакцинировали от ковида
11:12
Звезда "Тихого Дона" Зинаида Кириенко умерла в больнице
11:11
Володин: Дума обсудит бесплатную госпитализацию детей-инвалидов с родителями
10:51
Экс-депутат Рады Мураев о "подставе" Макрона Зеленским: Он хотел гарантий
10:48
"Жировые мешки вываливаются": скрывающего проблему Баскова вздуло
08:18
Господи, помилуй: Преемника Елизаветы II сразила смертельная болезнь
06:41
Благоприятные дни для инвестиций в 2022 году
04:23
Трехсвятие: Что нельзя делать в праздник 12 февраля
02:33
Удачные дни для стрижки в 2022 году
23:58
Оголенные ягодицы Бузовой без фотошопа вызвали оторопь: Грустный видок
21:42
"У мамы два часа выходных": Мария Миронова показала младшего сына
21:08
В подмосковном Дмитрове мужчина забил насмерть супругу
21:07
"Вы были знакомы с царем?": у Волочковой заподозрили расстройство психики
20:59
ФСБ разоблачила подпольную сеть торговцев оружием
20:47
Что будет с кредитами и вкладами после повышения ключевой ставки до 9,5%
20:44
В Туле пенсионерка погибла под завалами снега
20:30
Глубоко беременна? Вид жены экс-супруга Пелагеи вызвал вопросы
19:47
"Дитя любви": стало известно о втором ребенке сгоревшей от рака жены Тодоровского
19:21
Геннадий Зюганов загремел в больницу
19:17
Мерзость: Опозоренную на весь мир Валиеву атакуют ушлые репортеры
19:16
Сыровар Сирота ответил на обвинения брошенной без денег и крыши над головой жены
19:10
"Дисквалификация до четырех лет": новые подробности наказания для Валиевой
18:43
Принц Гарри решил бросить Меган Маркл ради дорогой женщины
18:35
"Ничего общего": Орбакайте повторила судьбу Пугачевой
18:33
"Вечная память!": Мать Королевой почтили после известия о смерти
18:32
Транжира: Галкин оставил Пугачеву ни с чем
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Они этого не переживут" 72-летняя Пугачева заговорила о мести "подлым людям"
Большое горе: сердобольная Кравец забирает дочь умершей от рака 40-летней Брик
"Конец человечества!": Кириенко перед смертью назвала имена геев на эстраде
Главная задача насосаться: Толстая вылила ушат помоев на Собчак
"Шапочка для бассейна": люди взвыли от странного вида разгуливающей по Москве Брухуновой
"Ничего общего": Орбакайте повторила судьбу Пугачевой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Кремль о разговоре Путина и Байдена: Запад проигнорировал все наши опасения

Кремль о разговоре Путина и Байдена: Запад проигнорировал все наши опасения

С субботу состоялся телефонный разговор Путина и Байдена. Стали известны некоторые детали беседы лидеров двух стран.
поделиться

Уже который день мировая пресса раздувает истерию вокруг "вторжения Росиии на территорию Украины". При этом США продолжает выделять ресурсы для модернизации армии Незалежной.

ПО ТЕМЕ

Эксперт Габов раскрыл цель масштабной провокационной кампании США против России

В Германии назвали цель США в "скорой войне с Россией"

На фоне этого информационного потока президенты Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор. Кремль воздержался от выпуска пресс-релиза по результатам мероприятия. О некоторых деталях разговора лидеров двух стран поведал помощник президента Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, Владимир Путин указал Джо Байдену на то, что Украина не стремится выполнять минские договоренности. При этом Запад не только не помогает с решением ситуации на Донбассе, но и идет на поводу у властей Незалежной, позволяя Киеву избегать обязательства.

Кроме того, были обозначены риски, которые сопровождают гипотетическое вступление Украины в НАТО. Киев неоднократно выражал намерения вернуть Крым силовым методом. В совокупности это может привести к полномасштабному конфликту между Россией и альянсом.

Ушаков поведал, что Байден не смог дать содержательного ответа на российские тезисы. Путин выразил американскому коллеге недовольство реакцией США и НАТО на требование гарантировать безопасность. Фактически Запад проигнорировал все наши опасения, резюмировал Ушаков.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Джо Байден. Фото: Alex Edelman/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Автор: 13 февраля 2022, 11:13 Источник: KP.RU ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Падения, оскорбления и провалы в памяти: самые нелепые ситуации с Джо Байденом

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Они этого не переживут" 72-летняя Пугачева заговорила о мести "подлым людям"

Певица не стала молчать
Шоу-бизнес

"Конец человечества!": Кириенко перед смертью назвала имена геев на эстраде

Актриса плевалась от возмущения
Шоу-бизнес

Обнародовано последнее фото умершей от ковида Кириенко

Как выглядела звезда
Шоу-бизнес

Не жалеет денег, но запрещает говорить о матери: что стало с брошенными Цекало детьми от Галушки

Как живут наследники теперь

Гороскоп

Благоприятные дни для переезда в 2022 году
Благоприятные дни для инвестиций в 2022 году
Удачные дни для стрижки в 2022 году
Гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля 2022 года

Здоровье

Терапевт Романенко предупредила об опасности жаропонижающих при омикрон-штамме COVID-19
В России снова выявили более 200 тысяч заболевших COVID-19 за сутки
В России за сутки коронавирусом заразились более 200 тысяч человек
Иммунолог раскритиковала вакцинированного восемь раз Жириновского

Спорт

Тутберидзе впервые прокомментировала допинг-скандал вокруг Валиевой
Мерзость: Опозоренную на весь мир Валиеву атакуют ушлые репортеры
"Дисквалификация до четырех лет": новые подробности наказания для Валиевой
Тарасова выступила с обращением к россиянам на фоне допинг-скандала

Регионы

В Туле пенсионерка погибла под завалами снега
Под Новосибирском пьяные дебоширы избили полицейских в подъезде
Под Ханты-Мансийском на месторождении нефти погиб рабочий
В Сочи оползень сошел на многоквартирный дом
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+