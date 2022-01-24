Песков назвал условие для новой встречи Путина и Байдена

Представитель Кремля не исключил дальнейших контактов президентов России и США.

В понедельник, 24 января, во время брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, рассказал о возможной встрече Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Представитель Кремля дал понять, что переговоры глав двух государств в нынешних реалиях возможны, однако есть одно условие.

Песков отметил, что встреча Путина и Байдена состоится лишь после того, как Москва получит от Вашингтона ответ на проект договора по гарантиям безопасности. Американские политики обещали представить отчет в течение этой недели. Пока же со стороны США ничего не было, а значит, по словам пресс-секретаря российского лидера, нет "каких-то пониманий на этот счет".

Напомним, Москва требует от Запада гарантий нерасширения НАТО на восток. По этому поводу с 10 по 13 января в Женеве, Брюсселе и Вене проходили переговоры России с США, Североатлантическим альянсом и ОБСЕ. Стороны отмечали, что разговор был весьма сложным.

Ранее политолог Иван Мезюхо прокомментировал новость The New York Times о возможной отправке военнослужащих США в Европу. Он считает подобные информационные статьи в американских СМИ провокацией. По мнению эксперта, они связаны с недавними переговорами в Вашингтоне.