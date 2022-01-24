Политолог назвал агрессией возможную отправку войск США в Европу

Политолог Иван Мезюхо считает открытой провокацией вероятность переброски военнослужащих США в Европу. Ранее The New York Times со ссылкой на приближенный к Джо Байдену источник сообщили, что лидер США допускает вариант отправки тысячи своих солдатов в Европу. Причиной такой инициативы Байдена называлось обострение ситуации на Украине.
В беседе с RT политолог Иван Мезюхо заявил, что подобные информационные статьи в американской прессе связаны с недавними переговорами в Вашингтоне.
Он добавил, что дипломаты США всегда действуют с позиции силы в вопросах, связанных с безопасностью и обострения ситуации на Украине. При этом политолог отметил, что подобные заявления могут быть не беспочвенными и иметь под собой реальную основу. По мнению политолога, такие действия являются агрессивными.
Если же США действительно решатся на такие шаги, то они рискуют разорвать отношения с Россией и создать угрозу безопасности в мире, уверен эксперт.
Ранее представитель Госдепа США заявил, что Россия может "развязать войну" против Украины в любой момент, несмотря на то что Москва отрицает свои "намерения". Стоит отметить, что президент России Владимир Путин неоднократно сообщал, что наша страна ни на кого не нападает и никуда не вторгается.