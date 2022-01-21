Ушел от ответа: Байден обвинил журналистку в глупости из-за неудобного вопроса о Путине

Президент США Джо Байден оскорбил журналистку одного из американских вопросов, задавшую ему вопрос об отношениях с российским коллегой Владимиром Путиным. По всей видимости, он стал для главы государства слишком неудобным.
Инцидент произошел в ходе общения американского лидера с прессой 20 января и попал в объективы видеокамер. На кадрах видеоролика видно, как Байден сидит за столом, в то время как публика наперебой пытается докричаться до политика. В какой-то момент одна из присутствовавших отчетливо и громко задала президенту вопрос, пишет RT.
"Почему вы ждете первого шага от Путина, сэр?", – спросила журналистка, не уточнив, к какой именно проблеме российско-американских отношений относится ее высказывание.
Но в ответ Джо Байден после недолгих раздумий лишь демонстративно рассмеялся и весьма неуклюже ушел от ответа, сообщает телеканал "360".
"Что за глупый вопрос?" – сказал Байден.
Примечательно, что при этом глава Белого дома резко отвел взгляд в сторону. Некоторые СМИ также сообщили, что после этого политик поспешил покинуть мероприятие, передает телеканал "Царьград".
Ранее Джо Байден также допустил очередные переговоры с Владимиром Путиным в обозримом будущем. По словам президента, главной темой саммита могло бы стать дальнейшее развитие двусторонних отношений.