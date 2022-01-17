Избежавший ареста в аэропорту Порошенко сделал заявление: Испугались

Политик фигурирует в документе как задержанный. Петр Порошенко прибыл в столицу Украины из Варшавы утром 17 января. В воздушной гавани его ожидали тысячи сторонников.
У бывшего президента Незалежной появились трудности с прохождением паспортного контроля. Петр Порошенко порядка десяти минут не мог получить свой паспорт, передает телеканал "360". Возмущенный политик отметил, что призывает пограничников не выполнять "преступных приказов" нынешнего главы государства Владимира Зеленского и обеспечить его конституционное право доступа на территорию страны.
Позже Петр Порошенко объяснил, почему его не стали задерживать в аэропорту Киева. По его словам, украинские власти "испугались", узрев множество сторонников экс-президента, сообщает RT. Такое заявление он сделал на митинге возле здания аэропорта Жуляны.
Политик отметил, что собирается в суд, где даст "бой" своим оппонентам. Петр Порошенко также призвал своих сторонников прийти к зданию суда.
Заседание начнется в 12:00. Там рассмотрят ходатайство об аресте экс-президента Украины. Напомним, ранее политик заявил, что решение о его возможном аресте лишь навредит действующему президенту Владимиру Зеленскому. Петру Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы.