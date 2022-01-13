"Отмайданить Зеленского": эксперт Золотарев назвал цель возвращения Порошенко в Киев

Порошенко по возвращении в Киев пытается устроить новый Майдан, нацеленный против Зеленского. Так считает эксперт Андрей Золотарев.



Недавно стало известно, что бывший президент Украины Петр Порошенко намерен вернуться из зарубежного турне в столицу Незалежной 17 января. При этом на территории страны готовы встретить опального политика хлебом солью — в генпрокуратуре уже выписали ордер на арест экс-главнокомандующего, который является подозреваемым в деле о госизмене.

Директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев объяснил, с чем связано стремление Петра Алексеевича пойти на подобный риск. По словам эксперта, Порошенко преследует две главные цели. Одна из них — создать в глазах общественности видимость того, что уголовное дело против него является политическим преследованием. Вторая — устроить реванш и "отмайданить" Владимира Зеленского.

Золоторев убежден, что Порошенко зациклен на своем поражении Зеленскому на президентских выборах, которые прошли три года назад. Политик одержим идеей реванша, поэтому готов поставить на кон очень многое, отметил специалист.

При этом Петр Алексеевич отдает себе отчет в том, что у него нет шансов одержать победу на конкурентных выборах. По этой причине он рассчитывает на то, что ему окажет поддержку протестный слой общества.