Беспорядки в Казахстане Отношения Россия - США Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Как живет сбежавший к любовнице гражданский муж Долиной
Россияне пришли в восторг от красоты утопающей в снегу Цымбалюк-Романовской: Мечта поэта!
"Его карма": жена купившего любовнице квартиру Гальцева прокомментировала его измены
Жена рассказала о наглой выходке доживающего Мартиросяна
партнеры
Четверг
13 января
Лента новостей
10:25
После обнародования откровенного фото Эрнст пожелал Литвиновой смерти
09:49
24 миллиона рублей: "Муз-ТВ" оказался в беде из-за "голубков" Киркорова и Давы
09:43
67-летняя Успенская снялась совершенно голой: Не как у гинеколога
09:14
"Отмайданить Зеленского": эксперт Золотарев назвал цель возвращения Порошенко в Киев
08:52
Россиян предупредили о реформе накопительных пенсий
08:50
Всплыли неожиданные детали ухода 46-летнего Зеленского: Много занимался любовью
06:34
"У меня большая проблема": Новый любовник подставил легкомысленную Волочкову
04:26
"Вместе с королем": Миддлтон переплюнула конкурентку в борьбе за власть
02:32
Васильев день: что нельзя делать в канун старого Нового года 13 января
00:02
"Куда делась половина тела": Исхудавшая 58-летняя Лолита в купальнике восхитила формами
21:56
Россия выступила с обвинениями в адрес США после переговоров и напомнила о холодной войне
21:42
В Сеть утекло редкое фото Курниковой и Иглесиаса
21:09
На сколько увеличится материнский капитал в 2022 году в России
20:50
Перед смертью Зеленского затаскали по судам
20:19
Как бороться с новыми вариантами коронавируса – ответ вирусолога
20:06
Клаву Коку отправили за решетку
20:04
Бросившая семью Савичева попала в рай
19:43
"Врачи сделали невероятное": Зеленского вытащили с того света
19:26
Украина рискует потерять Одессу и Харьков – генерал СБУ
19:23
Шикующий на денежки покойной жены Шаляпин показал ее предсмертное фото
18:59
В Зеленограде загорелся политехнический колледж
18:54
"Порезала живот": беременная Рапунцель серьезно травмирована
18:48
Как Зеленский смеялся над готовыми проголосовать за него украинцами: Вы с ума сошли?
18:46
Грызня со зрителями, нападки на ребенка и "ампутант": скандальные выходки эксцентричной Литвиновой
18:43
"Знакомые начали просить в долг": Лоза о выплате миллиона рублей Первым каналом
18:29
Кому достанется шикарный особняк Градского: Близкие остались с носом
18:05
Голого Омарова сняли на отдыхе рядом с бывшей девушкой любовника Бородиной
17:57
Столтенберг рассказал об итогах заседания Совета Россия – НАТО
17:54
Шляпка на все случаи жизни: советы дизайнера по выбору головного убора
17:50
У избавившейся от ребенка с синдромом Дауна дочери Турецкого нашлась защитница
17:42
"Поработай и купи": ноющую в эконом-классе Алферову жестко приложили
17:37
Вот и все: Сраженная раком Яковлева оставила слезную просьбу
17:30
Toyota Land Cruiser 300: долгожданное обновление
17:16
Что свело в могилу молодую звезду сериала "Глухарь": труп пролежал четыре дня
17:13
"Еще смешнее стало": Возмущенный Шепелев врезал опозоренной Бузовой
17:11
СМИ: США подготовили санкции лично против Путина
17:08
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей
17:03
Седокова померилась дырками с известной певицей
16:41
Блондинка с миловидным лицом: что известно о молодой вдове Зеленского
16:37
Раскрыта правда о встрече Канье Уэста с Владимиром Путиным
16:34
Больно смотреть: Что стало с могилой "Золушки" Янины Жеймо
16:32
Борисова раздавлена страшной трагедией: Зловещее совпадение
16:28
"Таким я его и запомню": Высоцкая убита горем из-за внезапной смерти
16:26
Сбежавшего Тимати накрыло волной после гей-скандала
16:26
Загремевшая в секс-скандал Барановская призналась в чувствах женатому Малахову
16:10
Шоу Навки завершилось трагедией: Погиб человек
15:55
"Лежачий": вскрылась страшная правда о Куравлеве
15:49
В день родов узнала о внебрачном ребенке: Андрейченко об изменах Дунаевского
15:44
"Можно всегда мы будем вместе": страстный поцелуй юбилярши Литвиновой с женой Эрнста попал в кадр
15:42
"Умерла": В истории с учинившим ДТП Ефремовым появилась еще одна смерть
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

За что россияне обожают Цымбалюк-Романовскую
Всплыли детали состояния разбитой инсультом Прокловой: Везли из другого города
Россияне потеряли тяжелобольную Аршавину
Мать припахала убирать объедки в ресторане, а отец вычеркнул из жизни: как живет особенный сын Нетребко
Шоу Навки завершилось трагедией: Погиб человек
"Синдром Дауна": беременная дочь Турецкого хочет избавиться от "солнечного" ребенка
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
"Отмайданить Зеленского": эксперт Золотарев назвал цель возвращения Порошенко в Киев

"Отмайданить Зеленского": эксперт Золотарев назвал цель возвращения Порошенко в Киев

Порошенко по возвращении в Киев пытается устроить новый Майдан, нацеленный против Зеленского. Так считает эксперт Андрей Золотарев.
прочитано 235 раз

Недавно стало известно, что бывший президент Украины Петр Порошенко намерен вернуться из зарубежного турне в столицу Незалежной 17 января. При этом на территории страны готовы встретить опального политика хлебом солью — в генпрокуратуре уже выписали ордер на арест экс-главнокомандующего, который является подозреваемым в деле о госизмене.

ПО ТЕМЕ

Украинский журналист заявил о "секте" Петра Порошенко

Порошенко подвергся нападкам украинцев из-за слов Зеленского: Посадите Петю, мистер президент

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко бывший президент Украины

 Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев объяснил, с чем связано стремление Петра Алексеевича пойти на подобный риск. По словам эксперта, Порошенко преследует две главные цели. Одна из них — создать в глазах общественности видимость того, что уголовное дело против него является политическим преследованием. Вторая — устроить реванш и "отмайданить" Владимира Зеленского.

Золоторев убежден, что Порошенко зациклен на своем поражении Зеленскому на президентских выборах, которые прошли три года назад. Политик одержим идеей реванша, поэтому готов поставить на кон очень многое, отметил специалист.

При этом Петр Алексеевич отдает себе отчет в том, что у него нет шансов одержать победу на конкурентных выборах. По этой причине он рассчитывает на то, что ему окажет поддержку протестный слой общества.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Petro Poroshenko / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 13 января 2022, 09:14 Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Россияне потеряли тяжелобольную Аршавину

Поклонники не находят себе места
Шоу-бизнес

Раздувшийся Малахов покинул Россию

Многие предполагают, что это связано с болезнью звезды
Шоу-бизнес

Кому достанется шикарный особняк Градского: Близкие остались с носом

Появились подробности дела о наследстве артиста
Шоу-бизнес

"Сахарный диабет, деменция": что творится с резко сдавшим Малаховым

Телеведущий не может спать

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Гороскоп на январь 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 декабря по 2 января

Здоровье

Как бороться с новыми вариантами коронавируса – ответ вирусолога
Путин об эпидобстановке: Мы находимся в очень сложной ситуации сегодня
Более 17 тысяч человек заразились COVID-19 в России за сутки
В России выявили доморощенный "омикрон"

Спорт

Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей
Голый и влажный: Уткин не сдержался при виде мужика в стрингах
Появились первые фото изувеченной Волосожар на костылях: Швы наложили
Скончался двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев

Регионы

Житель Таганрога погиб при падении лифта
В Домодедове клиентка напала с ножом на косметолога
В Воскресенске вооруженный мужчина напал на интим-магазин
В Петербурге в результате столкновения грузовика и трамвая погиб человек
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+