Встреча президентов Байдена и Зеленского пройдет без совместной пресс-конференции.

Президент Украины Владимир Зеленский уже второй день находится в Вашингтоне. 1 сентября он должен встретиться с американским лидером Джо Байденом. Визит главы Незалежной в США несколько раз переносили, демонстрируя ее незначительность перед реальными проблемами Белого дома, но на этом история не закончилась. Байден отказался от пресс-конференции с Зеленским.

Совместного общения с журналистами у президентов США и Украины не будет. Такое решение принято в Белом доме, который уже распространил официальное заявление. По мнению ряда экспертов, встреча Зеленского и Байдена и так носит чисто символический характер, а теперь ее еще больше обесценили.

Понятно, что Зеленский прилетел в Вашингтон за политическими очками, надо ведь как-то спасать падающий рейтинг. Понятно, что Байдену сейчас не до рейтинга украинского главы – ему бы свой сохранить. Для чего лидеру мировой державы тратить драгоценное время на очередное обсуждение "Северного потока" и Минских соглашений, если позиция по этим вопросам давно сформулирована?

В заявлении Белого дома также говорится, что президенты США и Украины встретятся в Овальном кабинете, где Байден в очередной раз пообещает Незалежной поддержку и потребует провести реформы. Что реально даст Зеленскому эта короткая встреча, неизвестно.

Перед Байденом сегодня стоит другая проблема – Афганистан. Американские войска окончательно покинули исламскую республику только 31 августа, поэтому президенту США было не до Зеленского. Он переносил эти переговоры дважды, а сегодня Байден на всякий случай отказался и от пресс-конференции с Зеленским.