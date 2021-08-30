Байден променял Зеленского на талибов*: встреча так и не состоялась

Президент Украины Владимир Зеленский мечтает встретиться с американским лидером Джо Байденом уже давно. Сначала офис президента анонсировал поездку в Вашингтон в июле, но она была перенесена. Глава Незалежной тогда заявил, что встреча точно состоится летом, то есть в августе. Однако, и этот вариант не прошел. Встреча Байдена и Зеленского опять перенесена.
Возможно, Байден демонстрирует Зеленскому бессмысленность этих переговоров, так или иначе, президент США уже давно выразил свою позицию по главным вопросам, интересующим украинцев: строительство газопровода "Северный поток – 2" и выполнение Незалежной Минских соглашений. Меж тем, очевидно, что украинский лидер не хочет упускать возможность набрать политических очков, постояв некоторое время рядом с президентом мировой державы.
Официальная причина переноса встречи Зеленского и Байдена – ситуация в Афганистане. Сегодня американцам приходится расхлебывать последствия вывода своих войск с территории исламской республики. Напомним, 15 августа власть в стране перешла в руки террористического движения "Талибан*".
"РБК-Украина" со ссылкой на представителя ОПУ сообщает новую дату переговоров президентов Байдена и Зеленского. Советник главы офиса Михаил Подоляк уточнил, что встреча перенесена на 1 сентября. Пока что, видимо, проблемы Афганистана волнуют Байдена больше, чем проблемы Украины.
* "Талибан" – запрещенная в России террористическая организация.
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