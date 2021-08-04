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Политика
Глава МИД Украины Кулеба о встрече Зеленского и Байдена: Будет разговор союзников

Глава МИД Украины Кулеба о встрече Зеленского и Байдена: Будет разговор союзников

Дмитрий Кулеба прокомментировал предстоящий 30 августа диалог президентов Незалежной и США. Он уверен, что рандеву пройдет на позитивной ноте.
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Руководитель внешнеполитического ведомства Украины считает, что рандеву глав двух стран состоится без повышенных тонов и шантажа. "Будет разговор союзников", – написал чиновник в соцсети.

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Дмитрий Кулеба заявил, что Владимир Зеленский с главой Соединенных Штатов совместно трудятся над решением актуальных проблем безопасности и процветания Украины, Европы и евроатлантического пространства. В целом дипломат позитивно анонсировал предстоящие переговоры.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сказал, что Крым является "его землей". Президент Украины рассказал о моменте, когда удивлял свою будущую жену Елену во время отдыха на полуострове.

Также он добавил, что Крым никогда не станет российским. Те же, кому досталась эта земля, по мнению Владимира Зеленского, не будут гибнуть за нее.

Как писали "Дни.ру", украинский лидер говорил о том, что намерен пообщаться с Джо Байденом об "угрозе", которую представляет "Северный поток – 2" для Украины, о мире в Донбассе. Кроме того, Владимир Зеленский собирается обсудить с президентом США тему "возвращения" Крыма.

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Фото: Kay Nietfeld / dpa / www.globallookpress.com
Автор: 4 августа 2021, 15:34 Источник: Facebook ✓ Надежный источник
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Яркие будни президента Зеленского

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