Разочарованный решением по "Северному потоку – 2" польский эксперт обратился к Библии

Соглашение США и Германии по газопроводу "Северный поток – 2" Щенсняк назвал предательством союзников. По словам эксперта, как в Польше, так и на Украине разочарованы договоренностью Вашингтона и Берлина.
Щенсняк отметил, что решимость Варшавы в противодействии "Северному потоку – 2" заокеанские союзники постоянно укрепляли различными заявлениями и действиями – помогали "в борьбе Давида и Голиафа". Очевидно, эксперт вспомнил историю из Первой книги Царств (Библия).
По словам Щенсняка, США пытались уничтожить российско-германский проект, а Польша в этой борьбе сыграла вспомогательную роль. А ведь это для Варшавы было очень затратно с точки зрения политических и экономических интересов, обратил внимание эксперт. Он считает, что в итоге Польша, ввязавшись в войну на два фронта, потерпела поражение, а победу одержала Германия.
Напомним, ранее американский журналист Януш Бугайски писал, что учения России и Белоруссиии "Запад 2021" – это репетиция вооруженных конфликтов против стран Прибалтики и Польши. Автор Washington Examiner отметил, что отношения Москвы и Варшавы весьма напряженные.
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