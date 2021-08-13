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Политика
На Украине нашли "пиратский" способ остановить "Северный поток"

На Украине нашли "пиратский" способ остановить "Северный поток"

Украинский депутат считает разрыв между США и Германией единственным способом остановки газопровода "Северный поток-2".
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Власти Украины уже несколько лет безуспешно пытаются остановить строительство газопровода "Северный поток-2". Они раз за разом призывают западные страны действовать сообща против энергетического проекта. Однако, на сей раз в Верховной раде нашли более оригинальный и, однозначно, "пиратский" способ остановить "Северный поток".

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Оппозиционный парламентарий Олег Волошин заявил, что реальным вариантом является полное прекращение международных отношений Срединных Штатов и Германии. По мнению депутата украинского политика, ссора между американцами и немцами приведет к тому, что Белый дом введет санкции против компаний из ФРГ.

Депутат назвал вмешательство Штатов в дела других государств пиратством. Меж тем, он полагает, что именно этот сценарий наиболее подходящий для остановки строительства "Северного потока-2".

Волошин подчеркнул, санкции против немецких компаний тоже не затрагивают американские интересы. Однако, по мнению депутата, подобные действия Вашингтона могли повлиять на международные отношения в долгосрочной перспективе.

Напомним, ранее "Дни.ру" сообщали, что Россия "накажет" Украину после запуска газопровода "Северный поток–2". Об этом заявил обозреватель Джон Рюль. По мнению эксперта, Европа окажется в зависимости от российского газа.

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Фото: Stefan Sauer / dpa / www.globallookpress.com
Автор: 13 августа 2021, 09:28 Источник: Телеканал NewsOne ✓ Надежный источник

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