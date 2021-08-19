"Развела лохов по классике": украинский экономист Атаманюк о стратегии Меркель по СП-2

В эфире украинского телеканала Юрий Атаманюк заявил: Ангела Меркель – настоящий патриот, поскольку она сделала все, чтобы от Германии зависела энергетическая безопасность Европы. Способствуя реализации проекта "Северный поток – 2", канцлер "забрала у дурных украинцев" весь транзит газа, отметил экономист.
По словам Атаманюка, благодаря Меркель Германия стала газовым хабом. Мол, она обеспечила энергией все немецкие предприятия, поспособствовала промышленному росту. Киев же получил ряд траншей под высокие проценты и падение экономики, обратил внимание эксперт.
Экономист также отметил, что при этом на Украине Меркель считают миротворцем и другом. "Развели лохов по классике полностью. Тех, кто нас ограбил, мы еще благодарим", – высказался Атаманюк.
Напомним, на днях министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что строительство "Северного потока – 2" практически завершено. По словам российского дипломата, попытки сорвать завершение проекта обречены на провал.
Ранее "Дни.ру" писали о предстоящей встрече Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным. Главы двух государств проведут переговоры в Москве 20 августа. В воскресенье, 22 августа, канцлер Германии пообщается в Киеве с украинским лидером Владимиром Зеленским.
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