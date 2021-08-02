"Украина вляпалась в скандал": как Зеленский борется с Порошенко

Безусловно, главным политическим оппонентом действующего президента Украины Владимира Зеленского является его предшественник Петр Порошенко. То и дело между политиками вспыхивают заочные споры, результатами которых не редко становятся судебные разбирательства. Военный аналитик Алексей Петров рассказал о новом способе "политической охоты" на Порошенко, объявленной Зеленском.
Речь идет о похищении из Молдавии беглого судьи Николая Чауса, который выносил обвинительные решения против участников Майдана, а также подозревался в коррупции. По мнению эксперта, в результате этой спецоперации Украина "вляпалась" в скандал международного уровня.
Напомним, ранее "Дни.ру" сообщали, что президент Молдавии Майя Санду предъявила претензии своему коллеге Владимиру Зеленскому из-за похищения человека. Аналитик уверен, что глава Незалежной не должен был инициировать эту спецоперацию.
"Видать, кто-то Зеленскому вложил в голову мысль о том, что судья Чаус может дать на Порошенко компромат", – отметил Петров.
Он подчеркнул, что судья был похищен только ради "политической охоты" на экс-президента Петра Порошенко. Эксперт высмеял главу Незалежной, спросив, "какие мухи у него в голове". По мнению аналитика, Зеленскому следовало быть договориться об экстрадиции судьи. Сейчас же Украина в очередной раз стала участником международного скандала.
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