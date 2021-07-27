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Политика
Политолог Березовец: Украинские спецслужбы похищали людей в Молдавии

Политолог Березовец: Украинские спецслужбы похищали людей в Молдавии

Пытаясь выяснить, куда пропал президент Зеленский, политолог Березовец проговорился, что украинские спецслужбы похищали людей в Молдавии.
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Киевский политический аналитик Тарас Березовец выпустил на своем ютуб-канале вроде бы шуточный ролик, где с определенной долей сарказма пытался высмеять президента Украины Владимира Зеленского, об официальной деятельности которого уже несколько дней ничего не известно. Меж тем, эксперт затронул довольно серьезную тему, заявив, что украинские спецслужбы похищали людей в Молдавии.

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Березовец отметил, что Зеленский отсутствует на рабочем месте уже три дня и пошутил, что, возможно, он готовится ко встрече с президентом США Байденом, которой так долго добивался, либо же решает проблему с газопроводом "Северный поток-2". Кроме того, политолог напомнил, что в последний раз глава Незалежной совершал официальный визит неделю назад. Он встретился в Грузии с президентом Молдавии Майей Санду.

Политолог подчеркнул, что после этой встречи был освобожден от занимаемой должности глава СВР Украины Валерий Кондратюк, а также произошли серьезные кадровые перестановки в СБУ, в частности, постов лишились два первых зама руководителя службы. Возможно, Зеленский пошел на такой шаг по просьбе Санду.

Так или иначе, Березовец заявил, что украинские спецслужбы похищали людей в Молдавии. Речь, в частности, идет об украинском судье Николае Чаусе, который при правлении Виктора Януковича выносил решения об аресте участников Майдена, а позже уехал из страны, опасаясь люстрации.

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Фото: ssu.gov.ua
Автор: 27 июля 2021, 09:08 Источник: YouTube-канал Тараса Березовца ✓ Надежный источник

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