Эксперт Оленченко объяснил эмоциональное заявление Лукашенко о размещении российских ВС

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал громкое заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В пятницу, 30 июля, Александр Лукашенко встретился с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки. В ходе своего выступления он заявил, что готов разместить в Белоруссии вооруженные силы России, если это будет необходимо для безопасности Союзного государства. "Такого никогда не будет. Но если нужно, мы раздумывать не будем", – эмоционально сказал глава государства.

Владимир Оленченко считает, белорусский лидер сделал такое заявление из-за тех, кто пытается дестабилизировать ситуацию в стране и эксплуатировать тему российско-белорусских отношений. Мол, некоторые пытаются внушить населению, что если Лукашенко останется у власти, то он отдаст республику в рабство России.

"[Президент Белоруссии сказал это] для того чтобы снять эти опасения и показать, что он обладает самостоятельностью", – цитирует эксперта LIFE.

Оленченко также объяснил слова Лукашенко грядущими российско-белорусскими учениями, которые запланированы на сентябрь 2021 года. По словам эксперта, в республике могут распространяться слухи о том, что часть российской техники осенью останется в Белоруссии.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Александра Лукашенко о размещении ВС РФ в Белоруссии. Представитель Кремля заверил, что Москва не получала от Минска никаких запросов на размещение российских военных в республике.