"Чистки в спецслжбах": политолог Березовец рассказал о подлости Зеленского

Тарас Березовец рассказал о чистках в спецслужбах Украины и связал увольнение главы СВР с подлостью Владимира Зеленского.

Резонансный скандал на Украине, связанный с зачисткой силовых структур, набирает обороты. Главы Незалежной Владимир Зеленский уже избавился от целого ряда высокопоставленных чиновников. Своих постов лишились первые заместители главы СБУ, главком ВСУ и руководитель СВР.

Украинские эксперты выдвигают различные версии, пытаясь объяснить кадровую политику президента. Комментируя эти события, политолог Тарас Березовец заявил о подлости Владимира Зеленского.

По его мнению, глава СВР Валерий Кондратюк был отправлен в отставку не из-за провала разведчиков по сбору информации о строительстве газопровода "Северный поток-2", как это пытались выдать провластные источники, а из-за похищения людей в Молдавии.

Березовец уверен, что Зеленский поступил подло со своим подчиненным, так как сам поручил Кондратюку организовать операцию по похищению судьи Николая Чауса, сбежавшего из Украины в Молдавию после Майдана. Политолог отметил, что претензии главе Незалежной выдвинула президент Молдавии Майя Санду во время их встречи в Грузии.

"Очевидно, желая снять с себя ответственность, Зеленский на этой встрече сделал стрелочником именно Кондратюка. <...> Зеленский поступает таким подлым образом, вешая на него всю вину за операцию, которую он сам и санкционировал". – заявил Березовец.

Напомним, ранее Тарас Березовец заявил, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ушел в отставку, потому что президент Владимир Зеленский не чувствовал себя в безопасности при нем. Об этом сообщили "Дни.ру".