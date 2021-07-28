Военный эксперт Петров заявил о провале кадровой политики Зеленского

После очередной громкой отставки на Украине военный эксперт Петров заявил о провале кадровой политики президента Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский в последнее время проводит активную зачистку кадров и по тем или иным причинам оказывает давление на высокопоставленных должностных лиц страны. Своих должностей уже лишились двое заместителей главы СБУ и руководитель Службы внешней разведки. Идут проверки против заместителя генпрокурора Незалежной. Громкая, скандальная отставки министра внутренних дел Арсена Авакова оказалась далеко не последней.

Бывший участник боевых действий на Донбассе, военный аналитик и блогер Алексей Петров заявил о провале кадровой политики Владимира Зеленского. Эксперт рассказал в своем твиттер-аккаунте об очередной резонансной отставке. Своего поста лишился и главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак.

Ранее пресс-секретарь главы Незалежной сообщила, что решение об увольнении главкома ВСУ принял лично глава государства, потому что его не устраивали якобы постоянные конфликты между генералом и Министерством обороны страны. Примечательно, что Хомчака на эту должность назначил сам же Зеленский два года назад.

Так или иначе, аналитик Петров подозревает, что следующим в отставку может уйти уже министр обороны Украины. Эксперт назвал кадровые назначения Зеленского провальными.

"Главнокомандующий ВСУ генерал Руслан Хомчак отправлен в отставку! Ещё один провал "блестящей" кадровой политики Зеленского. Стоит ли говорить о том, как сильно шатается кресло под министром обороны Андреем Тараном? Фактически любое назначение – провальное!" – заявил Петров.

