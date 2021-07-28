Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

"Не надо мне от вас ничего!": сын отказался от щедрых подарков Дианы Гурцкая
"Это неизбежно": директор певицы МакSим сделала экстренное заявление
Объявлено об уходе покалеченного сына Яковлевой
Костыли за двести тысяч: Кравец взяла на себя лечение изувеченного в Беларуси Соседова
партнеры
Среда
28 июля
Лента новостей
12:40
"Смогу прекрасно воспитать": заморозившая яйцеклетки Семенович откровенно о рождении первенца
12:32
В Амурской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку
12:25
Политолог Березовец: Зеленский уничтожает МВД
12:07
"Уже не жилец": похоронивший жену известный актер запил с горя
11:57
За сутки коронавирус выявили у 22,4 тысячи человек в России
11:55
"Гордость!": Исинбаева сделала сальто на кровати из-за победы российских гимнасток на Олимпиаде
11:52
"Ныряла в ледяное болото": спустя почти полвека раскрыты детали съемок "А зори здесь тихие"
11:46
Бывший муж о внезапном разводе с дочерью Одинцовой: Не загоняюсь по этому поводу
11:33
Российскому теннисисту стало плохо во время матча на Олимпиаде в Токио
11:24
Лидер НАУ Латушко заявил об угрозе независимости Белоруссии
11:18
Звезда сериалов "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу" госпитализирована со съемок
11:14
"Проявление параллельных вселенных": Утяшева заговорила о глубокой связи с деревом
11:11
"Мама, я не гей, а рок-звезда": раздетого Милохина засняли с молодым жеребцом
11:03
"Разносит потихоньку": показавшую себя без фильтров Боню затравили
10:52
Подтвердились самые страшные опасения: звезде сериала "Побег" поставили неутешительный диагноз
10:25
Разводящаяся с мужем Бородина кардинально изменилась
10:20
"Физический и моральный вред": стало известно о провокация избившей сына Пьехи женщины
10:05
В Барнауле из-за взрыва в жилом доме ввели локальный режим ЧС
09:55
Белокурый ангел-хранитель: Кравец забирает в свой шикарный рублевский особняк обездвиженного Соседова
09:48
"Ну зачем?!": Волочкова в микро-трусах вызвала оторопь
09:31
Солнцев прошелся по тяжелобольной МакSим: Могу сравнивать с другими свиньями
09:19
Житель Воскресенска обстрелял окна квартир
09:11
Тарифы ЖКХ: россиянам подготовили новые льготы и компенсации
09:07
Военный эксперт Петров заявил о провале кадровой политики Зеленского
08:44
Юнец публично предложил переспать 72-летней Пугачевой: Обращайтесь!
08:32
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня, 28 июля
08:25
Вылетевший из Москвы самолет экстренно вернулся в Шереметьево
06:05
"Алкоголь – мой главный учитель": упивающаяся шампанским Рудова вывалила грудь
04:08
Тяжелая юность и знаковая роль: что известно о судьбе звезды "Особенностей национальной охоты" Струкачеве
02:10
"На нудистский пляж": Толкалина в Крыму снова оголилась
23:58
В Сети появилось фото беременной Арзамасовой "для тех, кому нравится погорячее"
22:00
"Это просто что-то!": беременная Нюша уплетала шаурму на дне рождения Лопыревой
21:37
Инстасамка с гордостью обсудила гигантский половой орган своего парня
21:23
В Госдуме хотят возвращать россиянам деньги за газ
21:15
"Перебор с фальцетом": Билан вызвал отвращение кошачьим визгом
20:45
"Праздник удался!": Савичева хрипит после бурного вечера
20:42
Звезда "Кармелиты" попала под грузовик в Подмосковье
20:05
Стало известно об уходе Раймонда Паулса
19:30
Бывшая солистка "Ленинграда" подала против Шнурова иск на 19 миллионов рублей
19:29
Малышева похвасталась перед россиянами большим домом в Америке: Я очарована
19:28
Выставившая киску дочь Успенской рассекретила свое новое имя
19:03
Прыгнула в последний вагон: 40-летняя Пэрис Хилтон впервые забеременела
19:01
В России хотят ввести новый праздник
18:47
"Невыносимо больно": Охваченная яростью Варнава врезала незнакомке
18:40
Любовник или любовница: названо имя интимного друга Милохина
18:27
Мрачно и неожиданно: создатели "Декстера" пообещали ошеломляющий финал в девятом сезоне
18:07
Ученые предрекли новую аномальную жару в ближайшее время
17:52
"Какие сладкие щечки!": обнаженный Борисов возбудил россиянок
17:32
"Копия папы": узнавший о рождении дочери муж Савельевой Сафонов растерялся
17:22
"Мерзкий до опупения": отец Фриске рассказал о гонораре Шепелева за первые фото Платона
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Готова пойти по головам": пронырливой Цымбалюк-Романовской дали под дых
"Жила в свое удовольствие": вскрылись скандальные данные об изменах Лидии Федосеевой-Шукшиной
"Мерзкий до опупения": отец Фриске рассказал о гонораре Шепелева за первые фото Платона
Любовник или любовница: названо имя интимного друга Милохина
Больше не Алла Борисовна: странное известие о Пугачевой вызвало шок
Стало известно об уходе Раймонда Паулса
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Политолог Березовец: Зеленский уничтожает МВД

Политолог Березовец: Зеленский уничтожает МВД

Тарас Березовец в видеоролике "Зеленский уничтожает МВД" заявил о наказании полицейских, задержавших провластных депутатов.
прочитано 163 раза

27 июля украинские СМИ сообщили, что власти наказали полицейских, которые ранее задержали депутатов Верховной рады от президентской партии "Слуга народа". Патрульным, которые принимали непосредственное участие в задержании, объявили выговоры, а их командира понизили в должности. Об этом рассказал киевский политолог Тарас Березовец в видеообращении с красноречивым названием "Зеленский уничтожает МВД".

ПО ТЕМЕ

Политолог Березовец об отставке Авакова: Зеленский не чувствовал себя в безопасности

Политолог Березовец: Украинские спецслужбы похищали людей в Молдавии

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

По мнению эксперта, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков мог уйти в отставку под давлением главы государства из-за аналогичных скандалов. Он рассказал сразу о двух нелицеприятных историях, героями которой стали "слуги народа", то есть политические сторонники Зеленского. При этом Аваков, естественно, не собирался закрывать глаза на нарушения закона со стороны депутатов.

"То, что сейчас начало происходить в МВД – это является крестом на одной из немногих успешных реформ, признанных и на Украине, и за рубежом", – заявил Березовец.

Напомним, как ранее сообщали "Дни.ру", военный аналитик Алексей Петров заявил о провале кадровой политики президента Владимира Зеленского, который решил отправить в отставку главкома ВСУ Украины, генерала Руслана Хомчака. До этого своих постов лишились двое первых заместителей руководителя СБУ и глава СВР Незалежной.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Ray Tang/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Автор: 28 июля 2021, 12:25 Источник: YouTube-канал Тараса Березовца ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Готова пойти по головам": пронырливой Цымбалюк-Романовской дали под дых

Артистке досталось

Шоу-бизнес

Любовник или любовница: названо имя интимного друга Милохина

Артист мог разбить пару
Спорт

"Плакать хочу": чемпиона Рылова отчитали на Олимпиаде за маску с кошачьей мордой

Пловец смирился с запретом
Шоу-бизнес

"Какие сладкие щечки!": обнаженный Борисов возбудил россиянок

Ведущий снял пиджак

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа 2021 года
Благоприятные даты для свадьбы в 2022 году
Лучшие дни 2022 года для начала диеты
Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+