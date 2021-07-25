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Политика
"Прошу, удушите это на корню": Лукашенко обратился к руководству МВД

"Прошу, удушите это на корню": Лукашенко обратился к руководству МВД

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил силовиков проверить хозяйства по всей стране в преддверии уборочной кампании.
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Белорусский лидер на совещании с силовиками отметил, что руководство страны уже сделало со своей стороны для успешной жатвы все, о чем его просили. В том числе хозяйствам были выделены деньги на топливо и сельхозтехнику.

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При этом Александр Лукашенко выразил обеспокоенность тем, что накануне уборочной кампании в стране неисправен самый почти каждый десятый зерноуборочный комбайн. Поэтому он поручил МВД и Комитету госконтроля выехать в хозяйства для ревизирования техники, которая "стоит под забором". По словам главы государства, по итогам проверки каждому губернатору будет дана оценка. В случае обнаружения каких-либо нарушений или случаев воровства, регион может больше не ждать "никаких денег в будущем". Александр Лукашенко отметил, что в последнее время контролирующие органы все чаще сталкиваются со случаями хищения запчастей техники, топлива и тд, однако у него не доходили руки до этого вопроса. Сейчас же "эти несуны" совсем обнаглели, поэтому президент призвал силовиков удушить эту проблему на корню.

Кроме того, Александр Лукашенко обратил внимание подчиненных на нехватку механизаторов в Белоруссии. По его данным, на сегодняшний день стране не хватает около 1,5 тыс. комбайнеров. По словам президента, в период большой жатвы помочь селам должны промышленные предприятия. При чем не только техникой, но и людскими ресурсами.

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25 июля 2021, 12:58 Источник: president.gov.by. ✓ Надежный источник
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