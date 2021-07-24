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Политика
"Протасевич – нарцисс": эксперты о причинах перехода оппозиционера на сторону Лукашенко

"Протасевич – нарцисс": эксперты о причинах перехода оппозиционера на сторону Лукашенко

Бывший оппозиционер Роман Протасевич стремится вписаться в нынешнее положение вещей, а также любыми способами облегчить свою участь.
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Такое мнение озвучил ряд экспертов, комментируя интервью Романа Протасевича литовскому изданию. В этой беседе бывший оппозиционер крайне негативно высказался о своих бывших соратниках, а также заявил, что протесты были организованы Telegram-каналами. Кроме того, он назвал экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую лишь символом протестного движения, но не политиком. По его словам, она никогда не сможет стать лидером нации.

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По мнению руководителя аналитического центра "Актуальная концепция" Александра Шпаковского, Роман Протасевич ошибается в том, что митинги были организованы Telegram-каналами. Они лишь координировали протестующих, тогда как организаторами выступили западные политические круги.

По словам аналитика, Роман Протасевич сейчас ведет себя как человек, который стремится облегчить свой приговор, По его мнению, экс-оппозиционер совершил преступление, за которое должен нести ответственность и отвечать перед судом. При этом заключение досудебного соглашения, предусмотренное белорусским законодательством, позволяет ему несколько облегчить свою участь, раскаявшись и изобличив бывших соратников.

В свою очередь, специалист республиканского общественного объединения "Белая Русь" Пётр Петровский заявил, что Роман Протасевич — это нарцисс, обожающий играть на публику. Вокруг него сейчас международный скандал, тогда как вокруг Тихановской или Колесниковой — тишина. По мнению эксперта, по Протасевичу видно, что он все делает сам и ему это нравится больше, чем сидеть в тюрьме. При этом он оказался в сложной ситуации, когда оппозиция хочет видеть в нем жертву режима, а сторонники Лукашенко относятся к нему настороженно.

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Роман Протасевич, Фото: facebook.com/pr0tez / via Globallookpress.com
24 июля 2021, 18:36 Источник: Life.ru ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость809454
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Вы там заварили эту кашу, так и расхлебывайте теперь. Можно подумать, что после Лукашенко вас ждёт расцвет и благодать. . Будет то же, что и в Украине - общество разрозненное, нищета, страх и ненависть друг к другу - вот что было бы после Лукашенко. Умные учатся на ошибках других. Вот и учитесь на ошибках вашей ближайшей соседки - Украины, где богатые стали ещё богаче, а бедные - ещё беднее. А вам это надо? Все ваши активисты пока пользуются успехом на Западе, а потом на вас наплюют и «кинут» вас, оставив на едине с проблемами. А парень молодой, он жить хочет, а не заниматься непонятно чем.
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