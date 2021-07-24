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Политика
Лукашенко ответил Евросоюзу на санкции мигрантами

Лукашенко ответил Евросоюзу на санкции мигрантами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил ответить на санкции Евросоюза против Минска, перестав сдерживать мигрантов на литовской границе.
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Об этом сообщила ведущая канала «Борная солянка» Анна Сочина. По её словам, речь идет, в основном, о мигрантах из Ирака. По данным властей Литвы, за первую неделю июля 800 человек незаконно перешли границу страны. Все они пришли со стороны Белоруссии. В связи с этим 2 июля Литва объявила режим ЧП.

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По словам Сочиной, сейчас в Прибалтике люди крайне обеспокоены действиями Александра Лукашенко. За весь 2020 год властями Литвы было зафиксировано в 10 раз меньше попыток незаконно проникнуть на территорию страны. Результатом этого стало строительство литовцами забора протяженностью 30 км на границе с Белоруссией. Кроме того, как отметила Сочина, Вильнюс призвал Евросоюз ввести очередной, уже пятый пакет санкций в отношении Минска, так как, по мнению литовского руководства, Белоруссия "ведет гибридную войну".

Сочина напомнила, что Белоруссия не имеет такого мощного оружия в лице мигрантов как, например, у Турции, которая постоянно нарушает границы других в Средиземном море, но против нее не вводят санкций. Это, по ее словам, происходит из-за того, что турецкий президент Эрдоган открыто заявил, что в случае каких-либо действий против Турции он перестанет сдерживать мигрантов на границах своей страны и они хлынут в страны Европы. А здесь, как отметила Сечина, речь идет не о 800 людях, а о 3-4 миллионах мигрантов.

У Лукашенко, в свою очередь, такого инструмента в арсенале нет, поэтому Евросоюз не собирается отменять антибелорусские санкции.

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Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool / via Global Look Press
24 июля 2021, 15:38 Источник: "Русская весна" ✓ Надежный источник

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Ну и хорошо, пусть валят в Литву!
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