Володин о призыве Европарламента не признавать думские выборы: Очередной план остановить развитие России

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин крайне удивлен недавним заявлением Европарламента.

Комитет Европарламента призвал ЕС готовиться не признать результаты думских выборов в России, если они пройдут "с нарушением демократических принципов и международного права". В докладе комитета также говорится об активизации работы с партнерами по усилению "демократических импульсов" в РФ и оказании дополнительной поддержки соседним с ней странам.

Вячеслав Володин отметил, что до парламентских выборов еще два месяца, а Европарламент все решил за россиян. Также спикер Госдумы заявил, что все "импульсы", о которых говорят европейские депутаты, Москве давно известны. Мол, они имеют в виду спонсирование иноагентов.

По словам Володина, западные политики работают по одному шаблону, вмешиваются во внутренние дела РФ. "Документ Комитета Европарламента, подготовленный евродепутатом от Литвы, — не что иное, как очередной план остановить развитие России", – написал председатель Госдумы в своем телеграм-канале.

Политик предложил европейским коллегам обратить внимание на выборы в США. По мнению Володина, избирательная система Соединенных Штатов архаична и неподконтрольна обществу. Спикеру ГД очевидно, что Запад проявляет двойные стандарты.

"Мы понимаем и говорили не раз, что вмешиваться в предстоящие выборы в Госдуму будут. Но чтобы вот так, за несколько месяцев говорить об их непризнании, если не смогут продвинуть во власть себе угодных – тех, кто будет обслуживать их интересы, — что-то новое", – заметил Володин.

Напомним, ранее Вячеслав Володин назвал действия украинских властей непорядочными и бессовестными. Он заявил, что в проекте "анти-Россия" нет места суверенной Украине, и это понимают миллионы людей.

