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Политика
Володин назвал действия украинских властей непорядочными и бессовестными

Володин назвал действия украинских властей непорядочными и бессовестными

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал статью президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев".
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Вячеслав Володин считает, что статья Владимира Путина – "честный разговор о многовековом единстве". По мнению спикера Госдумы, российский лидер дал предельно точную оценку происходящему на Украине. Мол, в Киеве променяли народное единство на преклонение перед Западом.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Также Володин заявил, что в проекте "анти-Россия" нет места суверенной Украине, и это понимают миллионы людей, проживающих в этой стране. По словам председателя Госдумы, действия украинских властей непорядочны и бессовестны. "Вот почему главное в статье Владимира Владимировича Путина – это, конечно, разговор о будущем России и Украины", – написал политик в своем телеграм-канале.

Напомним, статья Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" была опубликована в понедельник, 12 июля, на сайте Кремля. Так президент России продолжил обсуждать тему, которая была затронута на "Прямой линии" несколько недель назад.

Ранее Вячеслав Володин отреагировал на требование Европейского суда по правам человека узаконить однополые браки в России. Председатель Госдумы напомнил о существовании двух статьей Конституции РФ, в одной из которых идет речь о защите института брака как союза мужчины и женщины.

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Фото: State Duma Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 14 июля 2021, 21:39 Источник: Telegram-канал "Вячеслав Володин"

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