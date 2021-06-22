Тихановская о возможной отмене санкций ЕС против Белоруссии: Это путь в никуда

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская публично обратилась к Европейскому союзу.

Оппозиционер призвала министров иностранных дел Евросоюза не снимать санкции с Белоруссии, пока власти республики не выполнят все требования. Таким образом Светлана Тихановская отреагировала на сообщения о возможном переводе политзаключенных журналистов под домашний арест.

Политик напомнила, что в 2016 году Европейский союз отменил ограничения, введенные в отношении Белоруссии после того, как были освобождены шестеро политзаключенных. "Не играйте больше в эту игру с режимом. Будьте последовательны, потому что это путь в никуда", – подчеркнула Тихановская.

В беседе с изданием Politico экс-кандидат в президенты отметила, что санкции должны быть отменены только после того, как президент республики Александр Лукашенко освободит всех политзаключенных, сядет за стол переговоров с гражданским обществом и объявит о новых президентских выборах.

Также Светлана Тихановская положительно высказалась о новом пакете санкций Евросоюза. По ее словам, принятые меры ударят по кошельку Лукашенко. Политик добавила, что простые граждане не страдают от ограничений. "Они страдают от беззакония", – уточнила оппозиционер.

Ранее Светлана Тихановская намекнула, что нынешний глава Белоруссии может покинуть пост уже в этом году. Все подробности – в этом материале.