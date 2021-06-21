Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Путин ответил на вопрос о своем преемнике: Обязательно придет
"Нормальные ребята": Муж изменял Бабкиной с директором "Самоцветов" Плоткиным
Онкобольной Розенбаум тает на глазах
Грудь Дарьи Мороз вызвала ужас у зрителей
партнеры
Понедельник
21 июня
Лента новостей
14:12
Новые санкции Евросоюза поставят режим Лукашенко на колени – глава МИД Люксембурга
14:10
Вдову Грачевского с ребенком могут вышвырнуть на улицу: Как жить дальше
13:35
В Роспотребнадзоре запретили россиянам снимать маски из-за жары
13:32
Айза Долматова сообщила о третьей беременности после воссоединения с Гуфом: Большой срок, два месяца
13:30
"Русалка": молодая жена Петросяна в одном купальнике поразила россиян
13:29
Народ в шоке! Звезда "Холостяка" перестала скрывать отца своего 10-месячного сына
13:27
Настоящая медицинская сенсация: россиянка с двумя матками родила близнецов
13:20
"Вы ждете ребеночка?": Навку заподозрили в беременности из-за внешного вида
13:11
Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
12:50
Набиуллина допустила снижение цен в России
12:49
Меган Маркл излила душу после громкого скандала
12:43
Юристы предупредили о денежных махинациях в российских ресторанах
12:42
В Москве введен повышенный уровень погодной опасности из-за жары
12:19
"Очень похож": возлюбленного Натальи Фриске сравнили с Шепелевым
12:16
Почему нельзя напечатать много денег и раздать их людям: объяснила Набиуллина
12:11
АвтоВАЗ пообещал россиянам более дорогие машины Lada
11:50
Три жены и три сына: как живут наследники Золотухина после смерти артиста
11:47
Мать Королевой назвала размер американской пенсии
11:43
Врач перечислил самые важные лекарства для поездки на отдых
11:37
Суточный прирост заразившихся COVID-19 россиян составил 17,3 тысячи
11:37
Синоптики прогнозируют 65-летний температурный рекорд в Москве
11:13
"Собираю челюсть с пола": Подольская пришла в шок от наглой выходки
11:13
Королева шокировала подробностями смерти отца
10:38
Свыше 20 тысяч заражений за сутки: ученые дали прогноз по коронавирусу в России
10:34
"Надеется на условно-досрочное": бывший арестант рассказал о состоянии заключенного Ефремова
10:33
Возможно, ковид: появились подробности госпитализации Мирошниченко
09:55
"Ощущение полного ужаса": Канделаки испытала шок от результатов анализов
09:42
Две недели лечения за 700 тысяч: где находится тяжелобольная певица МакSим
08:58
Наташа Королева о первом сексе с Игорем Николаевым: По-другому воспитана
08:33
"Удалили глаз": Дима Билан не может прийти в себя после операции
08:25
Тихановская призвала готовиться к уходу Лукашенко в этом году
06:10
"У Димы проблемы": Почему Дюжев внезапно исчез
04:12
"Надо же так похудеть": Чехова удивила шикарными формами
02:02
Принц Чарльз намерен отобрать титул у сына Меган Маркл и принца Гарри
23:58
Располневшая Каменских удивила народ
22:03
"Как меня угораздило жениться?!": Собчак довела Богомолова подлянкой
20:33
Зеленскому дали совет перед встречей с Байденом
20:06
Аналитики порекомендовали россиянам покупать валюту
18:57
Общественник Невзлин назвал наиболее вероятного преемника Путина
18:56
На те же грабли: Муцениеце готова воссоединиться с Прилучным
18:24
"Вчера так нажрались": певица Слава похвасталась переломом после пьянки
17:29
"Как Навальный": Стало известно о попытке Германии завербовать Жириновского
17:01
Эксперт предупредил россиян о росте цен на продукты из-за отказа от вакцинации
16:59
До 36 градусов: синоптик предрек России аномальную африканскую жару и температурные рекорды
15:48
СМИ: Настя Ивлеева и Элджей развелись
15:34
Тайная связь Стаса Михайлова с онкобольной Заворотнюк получила огласку
15:33
Украина катится в долговую пропасть: каждый гражданин задолжал тысячи долларов
15:07
Меладзе раздавлен смертью близкого: Светлая память
14:55
"Все еще в коме": раскрыты шокирующие детали состояния тяжелобольной певицы МакSим
14:51
"Мы стали заложниками": Рапунцель раскрыла ужасы шоу "Дом-2"
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Продвижение за секс: у Дани Милохина нашли богатого покровителя
"Перестала спать, не ела": пиар-директор рассказал о желании Бузовой свести счеты с жизнью
"Буду вечно с молодым": 72-летняя Пугачева уколола поплывшего Галкина
"Тоже умрет": Лежащей в коме певице МакSим сулят судьбу Началовой
Финансист Чалый: Сторонники Лукашенко приходят в оторопь от "хотелок" режима
"Разрушаюсь на глазах": гниющая заживо экс-супруга Аршавина готовится к смерти
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Новые санкции Евросоюза поставят режим Лукашенко на колени – глава МИД Люксембурга

Новые санкции Евросоюза поставят режим Лукашенко на колени – глава МИД Люксембурга

Европейский союз готовит новые санкции против режима президента Белоруссии Александра Лукашенко.
прочитано 205 раз

Ситуация в стране обострилась в августе прошлого года. Сторонники оппозиции отказались признать итоги выборов президента и вышли на улицы Минска и других крупных городов. Правоохранители жестко разогнали акции протеста: известно о сотнях пострадавших и по крайней мере четырех погибших.

ПО ТЕМЕ

Тихановская призвала готовиться к уходу Лукашенко в этом году

Новости Белоруссии

Сюжеты Новости Белоруссии

Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

На сторону оппозиции встал Евросоюз. Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн накануне сообщил, что скоро против властей Белоруссии введут новые ограничения. По его словам, таким образом объединение намерено показать, что "государственному терроризму нет места в XXI веке".

Политик предположил, что санкции "поставят режим Лукашенко на колени". Кроме того, во время выступления в Брюсселе министр выразил надежду, что в один день белорусский лидер ответит перед международным судом за "страдания, которые он нанес народу".

Ранее лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что Александр Лукашенко может покинуть пост уже в этом году. Политик подчеркнула, что вместе со своими соратниками будет и дальше добиваться того, чтобы все политзаключенные были освобождены, а в стране проведены новые выборы президента.

Экономист Сергей Чалый недавно сообщил, что Александр Лукашенко перешел "красную линию". Подробнее об этом Вы можете прочитать здесь.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: president.gov.by
Автор: 21 июня 2021, 14:12 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Двуличный Лукашенко заискивал перед Путиным на Валааме

комментарии

Ответить:

Гость782709
Пожаловаться Ответить
Хорошая новость!
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Меган Маркл излила душу после громкого скандала

Герцогиня вновь выступила перед журналистами
Шоу-бизнес

Три жены и три сына: как живут наследники Золотухина после смерти артиста

Сегодня актеру могло бы исполниться 80 лет

Шоу-бизнес

"Удалили глаз": Дима Билан не может прийти в себя после операции

Сердце артиста разрывается от жалости
Шоу-бизнес

Королева шокировала подробностями смерти отца

Он скончался в 53 года

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+