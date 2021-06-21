Тихановская призвала готовиться к уходу Лукашенко в этом году

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская дала эксклюзивное интервью одному из известных белорусских порталов Tut.by. В нём она рассказала о своих ожиданиях от суда над её супругом, поделилась мнением об "откровениях" недавно задержанного журналиста Романа Протасевича и поведала о своих основных целях на ближайшая время.
Говоря о судебном процессе над своим мужем Сергеем Тихановским в Белоруссии, "железная леди" выразила уверенность, что честным он определённо не будет. Она считает, что именно по этой причине процесс сделали закрытым. По словам политика, приговор не имеет значения: важно лишь добиться освобождения всех политзаключённых уже в этом году.
Также Светлана Тихановская призвала не обращать внимание на недавнее интервью оппозиционного журналиста Романа Протасевича, ради которого Минск принудительно посадил самолёт Ryanair. 38-летняя лидер оппозиции выразила уверенность, что все его высказывания были сделаны под давлением, поэтому не стоит это обсуждать.
Отвечая на вопрос журналистов о том, когда президент Белоруссии Александр Лукашенко покинет свой пост, Тихановская намекнула, что это может произойти уже в этом году. Поэтому она призвала добиваться скорейшего освобождения "узников совести" и готовиться к проведению новых выборов.
Популярные темы форума
Окрошка на квасе или на кефире?
Встреча Путина и Байдена
Окрошка на кефире или беседа сдохла.
Гадалка
Коррупция победила гражданина России
Смарт-трик работа для девушки 18 лет, что никто не обсуждает вопрос
Какой тариф лучше на сегодня?
Какой тариф лучше на сегодня?
Какой тариф лучше на сегодня?
Какой тариф лучше на сегодня?