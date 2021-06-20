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Политика
Экономист Чалый: Лукашенко перешел "красную линию"

Экономист Чалый: Лукашенко перешел "красную линию"

Известный экономист Сергей Чалый заметил, что белорусские власти находятся в новом качестве.
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Многие политические эксперты предполагают, что Белоруссия оказалась в положении страны-изгоя надолго. Сергей Чалый не согласен с этим мнением. У экономиста нет ощущения устойчивости того состояния, в которое перешла республика.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Однако Чалый отметил, что произошло то, чего так боялся Александр Лукашенко. "Он перешел ту самую красную линию, о которой так много говорил", – считает эксперт. По его мнению, президент Белоруссии оказался в кругу политиков-изгоев, что для него тяжело и болезненно.

Экономист считает, что главным качеством, в котором в настоящий момент находятся белорусские власти, является невозможность достижения поставленных целей. Также команда президента понимает, что возникла ситуация, когда нельзя отыграть назад, уверен экономист.

"Весь мир против него (Лукашенко – Прим.ред.), все более сложные конструкции приходится выстраивать, чтобы сохранить душевное равновесие", – сказал Чалый.

Напомним, ранее Сергей Чалый заявил, что окружение Александра Лукашенко занимается лишь реализацией его "хотелок". При этом команда президента Белоруссии не задумывается о последствиях, которые оказались чрезмерно тяжелыми.

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Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 20 июня 2021, 13:35 Источник: YouTube-канал "Euroradio Live" ✓ Надежный источник
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