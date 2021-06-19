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Политика
Политолог Родионов о новых санкциях против режима Лукашенко: Люди не вытерпят и свергнут его

Политолог Родионов о новых санкциях против режима Лукашенко: Люди не вытерпят и свергнут его

В Европе вовсю идёт работа над новыми антибелорусскими санкциями. Завершить её планируют в ближайшее время.
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Очередные ограничительные меры Евросоюза станут большим ударом для белорусской экономики. Так считает российский политолог Дмитрий Родионов.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Специалист пояснил, что прежде санкции вводились лишь против физических лиц из окружения главы белорусского государства, а также в отношении некоторых юридических лиц. Разумеется, под удар попадал и сам президент Белоруссии Александр Лукашенко. Однако теперь ЕС целится в ключевые отрасли экономики страны, включая нефтегазовую и производство удобрений на основе калия.

Родионов добавил, что помимо этого Евросоюз наложит запрет на выдачу Белоруссии кредитов, а также введёт санкции в сфере телекоммуникаций, инвестиций и торговли ценными бумагами. Работу над новым комплексом мер планируют завершить к очередному заседанию Совета министров иностранных дел ЕС в ближайший понедельник.

Дмитрий Родионов уверен, что в отличие от предыдущих, эти санкции нацелены не на самого Александра Лукашенко, а на белорусский народ. По мнению политолога, после таких мер жизнь в стране начнёт стремительно ухудшаться, а недовольство граждан будет расти. На Западе явно рассчитывают, что в какой-то момент люди не вытерпят и свергнут президента. Родионов убеждён, что такой "удар ниже пояса" будет последним аргументом ЕС и США, равнозначным объявлению войны, ведь после таких мер остаётся лишь полный разрыв отношений.

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Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press www.globallookpress.com
Автор: 19 июня 2021, 11:15 Источник: Life.ru ✓ Надежный источник

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