Прозападное правительство в Белоруссии приведет к разгрому отношений с Россией – эксперт Болкунец

Роль западных лидеров в вопросе влияния на политические процессы в Белоруссии является открытым для обсуждений вопросом. Экспертные точки зрения здесь расходятся: кто-то считает, что Александр Лукашенко будет вынужден считаться с Евросоюзом, чтобы не стать изгоем для бывших партнеров, а кто-то убежден, что для Батьки приоритетнее выстраивание отношений с российской стороной.
Политолог Дмитрий Болкунец является приверженцем той теории, согласно которой свержение Александра Григорьевича не является конечной целью для Запада. Эксперт выразил мнение, что фигура Батьки выгодна странам Евросоюза, поскольку он используется в качестве инструмента давления на Москву.
В том случае, если Александр Лукашенко проявит слабость, белорусскую власть займет прозападное правительство, считает Болкунец, Это в конечном счете приведет к полному краху взаимоотношений Москвы и Минска, подчеркнул он.
Политолог отметил, что в этом случае дальнейшим шагом Белоруссии станет выход из всех интеграционных объединений. Тогда повторится печально известный украинский сценарий, резюмировал он.
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