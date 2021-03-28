Политолог Кемени о положении Байдена: В США сейчас царит хаос

За минувший год политический курс в США значительно сменил направление. Еще при службе Трампа на посту главнокомандующего на смену жестким республиканским настроениям пришла леволиберальная повестка.
Политик Джо Байден крайне удачно поймал эту волну, что помогло ему одержать победу на президентских выборах. После назначения лидера демократов на высшую управленческую должность в США произошел ряд знаковых событий.
Насколько удачные шаги в политическом поле предпринял Байден, рассказал венгерский политолог Ласло Кемени. По словам эксперта, Америка сейчас переживает, мягко говоря, не лучшие времена.
Кемени отметил, что в элите США до сих пор думают, что страна находится во главе всего человечества. При этом реалии говорят об обратном, подчеркнул он.
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