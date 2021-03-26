Очередной хозяин Белого дома провёл в президентском кресле всего два месяца, но уже успел переполошить всю планету. Похоже, он намерен обскакать своего предшественника по количеству и громкости высказываний.

Президент США Джо Байден на днях дал большое интервью, в ходе которого назвал российского лидера Владимира Путина "убийцей" и заявил о намерении наказать Россию за вмешательство в американские выборы, если оно будет доказано. Эти слова возмутили даже самих американцев, а СМИ и политики заговорили об угрозе мировой безопасности и начале новой холодной войны.

Но этим глава американского государства не ограничился. Накануне он провёл свою первую пресс-конференцию, во время которой объявил о намерении избираться на второй президентский срок, хотя первый едва начался. При этом Байден выразил уверенность, что конкуренцию на выборах ему не составит даже бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

Такие заявления закономерно заставили наблюдателей усомниться, что Джо Байден находится в добром здравии. Беспокойство о состоянии политика также вызывают несколько курьёзных случаев с его участием: он уже успел забыть имя министра обороны и несколько раз едва не упал с трапа самолёта, поднимаясь по ступенькам. К тому же, в ноябре президенту США исполнилось уже 78 лет.

Российский политолог Евгений Сатановский также считает, что президент России Владимир Путин был прав, желая Байдену здоровья в ответ на "убийцу". Сатановский отметил, что с трудом стоящий на ногах лидер с ядерной кнопкой под дрожащей рукой приведёт свою страну к краху. Кроме того, конец США как сверхдержавы также приблизит набирающее силу левое движение, которое пользуется поддержкой крупных корпораций, сообщает телеканал "Царьград".