Эксперт Кошкин о причинах игнорирования Байденом темы России на пресс-конференции: Не хотел выглядеть глупо

Президент США Джо Байден в ходе первой официальной пресс-конференции практически не касался вопросов России и не комментировал свои слова о Владимире Путине. Старший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин объяснил, с чем это связано.



прочитано 594 раза