Эксперт Кошкин о причинах игнорирования Байденом темы России на пресс-конференции: Не хотел выглядеть глупо

Последнее время политическая фигура американского президента Джо Байдена активно обсуждается в общественном поле. Политический деятель показал, что не всегда способен ориентироваться в профессиональных вопросах и выходить из трудных ситуаций без потерь.
Недавние одиозные слова главы Белого дома о российском президенте Владимире Путине стали одной из главных тем в прессе. Ряд политологов склоняются к тому, что Байден скорее допустил опрометчивость, чем осознанно пренебрег правилами дипломатической риторики.
В подтверждение данной версии можно привести и тот факт, что во время первой официальной пресс-конференции американский лидер практически не уделил времени вопросам о России. Также Байден никаким образом не комментировал свои слова о Владимире Путине, сообщает РИА Новости.
Обозреватель Павел Кошкин объяснил, почему глава Белого дома обошел острые углы. По словам эксперта, политик не хотел выглядеть глупо, делая акценты на своих ляпах и ошибках.
Кроме того, президента спасли и лояльные журналисты, которые не стали загонять политика в неудобное положение. Повторный публичный провал Байдена давал бы дополнительные очки России, подчеркнул Кошкин.
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