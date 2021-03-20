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"Бред Байдена чрезвычайно опасен": президент США напугал весь мир оскорблением Путина

"Бред Байдена чрезвычайно опасен": президент США напугал весь мир оскорблением Путина

На днях новоиспечённый глава Белого дома дал большое интервью одному из американских изданий. В ходе беседы он допустил несколько высказываний, которые буквально ошарашили всю планету.
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Президент США Джо Байден заявил, что считает президента России Владимира Путина убийцей. Так он ответил на соответствующий вопрос журналиста. В ответ Путин многозначительно пожелал американскому коллеге здоровья. И пока лингвисты спорят о том, в каком смысле было употреблено слово "убийца" и что оно значит, мировые СМИ и политики вовсю бурно реагируют на услышанное.

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Джозеф Байден 46-й президент США

Насторожились даже на Украине. Министр иностранных дел Незалежной Арсен Аваков вызвал обеспокоенность тем, что оскорбление Байдена в адрес Путина может поставить мир под начало новой "холодной войны". Аваков признал, что это может крайне негативно сказаться на Украине, где, в свою очередь, из-за этого может начаться и настоящая война, призвав готовиться к такому варианту развития событий.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал слова Джо Байдена неподобающими главе государства. В то же время он назвал Владимира Путина умным человеком и обратил внимание, что российский лидер весьма элегантно отреагировал на выпады заокеанского партнёра.

Не менее резко отреагировали аргентинские СМИ, которые назвали высказывания главы Белого дома "чрезвычайно опасным бредом". Латиноамериканские журналисты отметили, что такие высказывания могут поставить под угрозу безопасность всей планеты, добавив, что американский лидер хочет установить на ней господство одной страны. Кроме того, это свидетельствует о господстве враждебной и имперской идеологии в американских политических кругах.

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Джо Байден. Фото: Michael Reynolds - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Автор: 20 марта 2021, 16:07 Источник: "ПолитНавигатор" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гостo
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Гость665310
Аваков(что самое непонятное) и верный Эрдоган это как не странно не весь мир
Да там все сранно на срани. Иозеф он же иосиф рабинетович байдэн, полуеврейская прослойка на службе кланов пилози (италия) и старухи клинтон с внуками кокорых еще тянуть и тянуть. Ну как у нас пригожин и валерия. Там их иося раньше времени облажаться начал
Гость665310
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Аваков(что самое непонятное) и верный Эрдоган это как не странно не весь мир
1

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