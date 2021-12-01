Политолог Скориков сравнил признавшего Крым российским Лукашенко с загнанным зверем

В интервью журналисту Владимиру Киселеву Александр Лукашенко сообщил, что в будущем обязательно посетит Крым вместе с российским коллегой Владимиром Путиным. Президент Белоруссии отметил, что это и будет означать признание полуострова частью России. Политик дал понять, что долгое время не делал подобных заявлений, поскольку вопрос принадлежности этой территории для него, как и для российского лидера, просто не существует.
Но у экспертов иное мнение. Например, политолог Иван Скориков считает, что Лукашенко "как загнанный зверь". Мол, после непростого года (попытка госпереворота, санкции Евросоюза...) белорусский лидер наконец-то осознал, что многовекторность уничтожит его режим. Именно поэтому, по словам эксперта, Батька бросился в объятия Москвы.
Скориков отметил, что поездка Лукашенко в Крым будет означать экономическую, политическую и военно-стратегическую интеграции Белоруссии и России. Слова заведующего отделом Украины Института стран СНГ приводит телеканал "360°" .
Ранее "Дни.ру" писали о том, что талибы* готовы признать Крым российским. Официальный представитель Исламского Эмирата Афганистан, главный спикер движения "Талибан*" Забихулла Муджахид заявил, что новое правительство страны занимает сторону жителей полуострова, который раньше принадлежал Украине. Мол, если крымчане действительно хотят жить в России, то руководство ИЭА согласно с ними.
* Организация запрещена на территории РФ