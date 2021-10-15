Журналист Портников: Зеленский получил "черную метку" Кремля

Журналист украинского телеканала "Еспресо" Виталий Портников считает, что в Киеве несколько преуменьшают значение недавней публикации зампредседателя Совбеза России, а зря. По мнению представителя СМИ, в резонансной публикации отражено мнение самого Владимира Путина о его украинском коллеге, а также дан четкий сигнал Владимиру Зеленскому.
Портников подчеркнул, что не стоит воспринимать слова Медведева просто как оскорбления в адрес президента Украины и всей местной политической элиты. Скорее, это настоящая "черная метка" Кремля. Зеленскому таким образом могли дать понять, что Украина больше не воспринимается как субъект переговоров, будущее этого государства впредь будут обсуждать с западными коллегами.
По словам Портникова, в России к Зеленскому теперь относятся как к врагу – предателю "русского мира". Сейчас ему стоило бы подумать о собственной безопасности и о будущем страны, которой он руководит. Пока же журналисту кажется, что президент не замечает опасности и продолжает думать о борьбе с Порошенко вместо того, чтобы внять сигналу Кремля.
Ранее военный обозреватель Дмитрий Таран тоже высказал мнение о том, что Россия не рассматривает Владимира Зеленского как партнера по переговорам.
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