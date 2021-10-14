7,5 года войны в Донбассе: почему Зеленский не выполняет свое главное предвыборное обещание

Военный эксперт Владимир Карасев предрек Владимиру Зеленскому судьбу Михаила Саакашвили.

Еще во время своей предвыборной кампании в 2019 году Владимир Зеленский заявлял, что прекратит войну на востоке Украины. Но это так и осталось обещанием, о котором, судя по всему, украинский лидер забыл. Впрочем, бездействию главы государства есть объяснение.

Владимир Карасев считает, что Зеленский не останавливает войну в Донбассе, потому что опасается националистов. По словам военного эксперта, как только боевые действия на востоке страны прекратятся, все батальоны, наемники вернутся в Киев и заберут у бывшего актера власть.

Также Карасев заметил, что украинский лидер наращивает военную активность в Донбассе, используя в том числе американское и турецкое оружие. По мнению эксперта, сейчас Зеленский ждет приказа Вашингтона атаковать ДЛНР, но этого не произойдет. Мол, нынешний президент Украины может пойти по стопам Саакашвили, который тоже надеялся на поддержку Запада, но в итоге бежал из страны.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал разработать военный сценарий освобождения Крыма и Донбасса. Он считает, что дипломатическими вопросами должны заниматься дипломаты, а Вооруженные силы – делать свою работу.