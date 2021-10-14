Эксперт Муратов: Зеленский уверенно осуществляет мечту Бандеры

В четверг, 14 октября, на Украине отметили национальный праздник – День защитников и защитниц. Националисты смогли провести в Киеве "Марш славы Украинской повстанческой армии* (УПА*)". По мнению Муратова, так в стране продвигается фашистская идеология, и нынешний глава государства Владимир Зеленский лишь этому способствует.
Общественный деятель обратил внимание, что в прошлом году украинский лидер, выполняя требования националистов, закрыл оппозиционные каналы. Также нынешняя власть, как и бандеровцы, плюют на Минские соглашения, заметил Муратов. Кроме того, эксперт отметил: на Украине уже давно началась героизация нацизма.
По словам члена общественного движения "Донецкая республика", русские на Украине стали нацменьшинством, они подвергается гонениям и различным репрессиям, а правящая партия "Слуга народа" избавляется от оппозиционеров.
"Зеленский уверенно осуществляет мечту Бандеры", – считает Муратов.
Ранее общественный деятель назвал нынешнего президента Украины марионеткой. Он сравнил избрание Владимира Зеленского на должность главы государства с театром кукол. Мол, американские хозяева посадили в кресло украинского лидера продажного и неопытного человека.
* Организация запрещена на территории РФ
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