Экс-глава МВД Украины призвал разработать военный сценарий освобождения Крыма

Политические силы на Украине считают, что возвращать Крым и Донбасс нужно только дипломатическим путем. Арсен Аваков не согласен с этим. По его мнению, необходимо разработать военный сценарий освобождения так называемых оккупированных территорий.
Бывший украинский министр считает, что дипломатия – прерогатива дипломатов, а Вооруженные силы должны заниматься своим делом. Вместе с тем Аваков заявил, что стратегию по Крыму и ДЛНР должны зарабатывать глава государства, правительство и члены парламента вместе с гражданами.
Также экс-глава украинского МИД считает международное сотрудничество неотъемлемой частью безопасности, поэтому он предложил привлечь к разработке сценария по "деоккупации и реинтеграции" территорий зарубежных партнеров: например, членов ООН, НАТО, ЕС, политиков и экспертов из США, Германии, Франции, Великобритании и других государств.
Напомним, Арсен Аваков ушел с должности главы МВД летом этого года. Директор Института трансформации общества Олег Соскин считает, что политик был настоящим профессионалом своего дела. Нынешнему украинскому лидеру, по мнению эксперта, было выгодно поменять Авакова на "серую мышь", чтобы ею управлять.
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