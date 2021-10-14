США шантажируют Россию с помощью Украины из-за Китая – журналист Юсин

В эфире ютуб-канала "Капитал" Юдин обратил внимание на то, что на сегодняшний день Россия симпатизирует Китаю. По словам журналиста, в США это понимают, поэтому стараются не допустить какую-либо поддержку Пекину со стороны Москвы. Об этом пишет "Политнавигатор".
Чтобы Россия и Китай не сблизились, Вашингтон использует Украину – главную болевую точку в отношениях Кремля и Белого дома, отметил эксперт. В этом контексте он упомянул визит Виктории Нуланд в Москву. По его мнению, заместитель Госсекретаря приезжала для того, чтобы обсудить в том числе Украину.
Напомним, Нуланд пробыла в столице России несколько дней. Американский дипломат назвала продуктивными переговоры с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком по Украине и Минским соглашениям. Однако неизвестно, были ли достигнуты какие-либо договоренности во время встреч официальных лиц.
Ранее военный обозреватель Дмитрий Таран заметил, что темы, касающиеся Киева, обсуждаются только между Россией и США. По словам эксперта, на Украине пытаются обозначить свою важность, требуя провести переговоры Владимира Зеленского и Владимира Путина.
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