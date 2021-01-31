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Политика

"Ему будет совершенно все равно": эксперт о позиции Китая по отношению к режиму Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/globallookpress.com/
Состоявшийся недавно телефонный разговор Александра Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином некоторые расценили как поддержку Китаем действующего в республике режима. Обозреватели дали свою оценку происходящему.
прочитано 11521 раз

Пресс-служба президента Белоруссии заявила, что Александр Лукашенко выразил Си Цзиньпину благодарность за поддержку на международной арене. В то же время ряд стран не признают действующую в стране власть легитимной.

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 Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук)

Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук) белорусский политик

Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов отметил, что Китай является сверхавторитарной державой и поэтому для него отношения с другими авторитарными режимами, скомпрометировавшими себя на международной арене, – нормальное явление. Китай был одним из первых государств, признавших победу Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа 2020 года.

Однако поддержка Китая белорусского режима – весьма условная, считает эксперт. На международной арене Пекин не выступал в качестве посла доброй воли белорусского президента. По мнению Усова, Пекин не будет продвигать интересы Белоруссии или защищать ее в международных структурах, как это делает Россия.

По его мнению, КНР и далее будет развивать экономические отношения с республикой. При этом Китай не вмешивается во внутриполитические процессы. "Ему будет совершенно все равно, будет ли здесь президентом Лукашенко или Тихановская", – выразил свою точку зрения Усов.

Кроме того, Пекин не дал ни одного доллара на поддержку режима Александра Лукашенко. Политолог сомневается, что руководители Белоруссии и Китая в телефонном разговоре обсуждали политическую ситуацию в республике и за ее пределами.

В свою очередь экономист Лев Марголин отметил, что не стоит преувеличивать значение телефонного разговора Александра Лукашенко с председателем КНР. Он полагает, что Китай по возможности будет сохранять нейтралитет в отношении ситуации в Белоруссии.

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Автор: 31 января 2021, 13:42 Источник: Udf.by ✓ Надежный источник
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Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Китайцы умные, не то что Россия. Они не будут давать деньги за поцелуи и обещания.
Гость
Ответить
Китай получил от Лукашенко на выгодных условиях все, что хотел. Кредитов деньгами никогда не давал, только связанные. А теперь некачественное китайское оборудование дает сбои, начиная с ТЭЦ, а народ за это рассчитывается. Много всего еще есть. Кто интересуется, тот знает эту китайскую кабалу.
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