Эксперт Данилин о выпадах Китая в сторону США: Проверяют Байдена на прочность

Пролет китайской военной авиации над авианосной группой ВМС США может указывать на то, что власти Поднебесной хотят вернуть себе прежние позиции в отношениях с Америкой. Такую точку зрения выразил генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин.



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