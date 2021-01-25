Сначала новый президент США Джо Байден отправил охранявших Капитолий бойцов Нацгвардии спать в гараже после инаугурации. Поскольку проживать там было невозможно, бывший глава Белого дома Дональд Трамп приютил их в своём отеле Trump Hotel. Затем Байден издал указ, запрещающий строительство крупного нефтепровода Keystone XL, лишив тысячи рабочих перспективной работы с высокой зарплатой. В профсоюзе его решение уже назвали кощунством.
Отставной капитан вооружённых сил США, бывший представитель НАТО в России Гарри Табах и вовсе считает, что победа демократа на президентских выборах была "хитрым планом" президента России Владимира Путина. В беседе с журналистами Табах обратился к гражданам Украины и напомнил, что политик входил команду, которая позволила Крыму войти в состав России.
Бывший военнослужащий подчеркнул, что исполняющий обязанности президента Украины в феврале-июне 2014 года Александр Турчинов звонил Джо Байдену с просьбой оказать Незалежной военную помощь, в частности – предоставить летальное оружие и боевые корабли. Конгресс США одобрил поддержку Киеву, однако именно экс-президент Соединённых Штатов Барак Обама и входивший в его команду Байден наложили вето на это решение.
Гарри Табах пояснил, что Владимир Путин умело пользуется статусом "врага США", выражая симпатию тому или иному западному политику. В результате люди начинают считать его сторонником Москвы и отказываются за него голосовать. Табах считает, что именно поэтому Путин поддерживал Трампа, который в итоге проиграл выборы.
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