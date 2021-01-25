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Политика
Бывший военный США Табах назвал победу Байдена

Бывший военный США Табах назвал победу Байдена "хитрым планом Путина"

Джо Байден. Фото: Ken Cedeno - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Менее недели назад в США сменился глава государства. И за эти несколько дней он уже заставил американцев пожалеть о своём выборе.
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Сначала новый президент США Джо Байден отправил охранявших Капитолий бойцов Нацгвардии спать в гараже после инаугурации. Поскольку проживать там было невозможно, бывший глава Белого дома Дональд Трамп приютил их в своём отеле Trump Hotel. Затем Байден издал указ, запрещающий строительство крупного нефтепровода Keystone XL, лишив тысячи рабочих перспективной работы с высокой зарплатой. В профсоюзе его решение уже назвали кощунством.

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Отставной капитан вооружённых сил США, бывший представитель НАТО в России Гарри Табах и вовсе считает, что победа демократа на президентских выборах была "хитрым планом" президента России Владимира Путина. В беседе с журналистами Табах обратился к гражданам Украины и напомнил, что политик входил команду, которая позволила Крыму войти в состав России.

Бывший военнослужащий подчеркнул, что исполняющий обязанности президента Украины в феврале-июне 2014 года Александр Турчинов звонил Джо Байдену с просьбой оказать Незалежной военную помощь, в частности – предоставить летальное оружие и боевые корабли. Конгресс США одобрил поддержку Киеву, однако именно экс-президент Соединённых Штатов Барак Обама и входивший в его команду Байден наложили вето на это решение.

Гарри Табах пояснил, что Владимир Путин умело пользуется статусом "врага США", выражая симпатию тому или иному западному политику. В результате люди начинают считать его сторонником Москвы и отказываются за него голосовать. Табах считает, что именно поэтому Путин поддерживал Трампа, который в итоге проиграл выборы.

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Автор: 25 января 2021, 09:03 Источник: ПолитНавигатор ✓ Надежный источник

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