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"Лукашенко не будет у власти": силовики рассчитывают на индульгенцию в будущем

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Накануне инициатива BYPOL опубликовала аудиозапись с мужчиной, голос которого напоминает заместителя министра МВД Карпенкова. Сейчас Светлана Тихановская и группа других политических активистов призывают ЕС обратить внимание на ГУБОПиК и ОМОН.
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Член политсовета ОГП Лев Марголин постарался разъяснить происходящее и дал оценку деятельности силовых структур. Мужчина уверен, что всевластие Лукашенко, о котором идет речь в диалоге с Карпенковым, это лишь временная привилегия.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

По словам Марголина, если "правителю придется улетать из страны, то он прихватит основу своей гвардии", которая понадобится ему на новом месте. Политический деятель добавил, что в России – кто-то же должен будет охранять Лукашенко.

"Мы видим, что пока не возбуждено ни одного уголовного дела, несмотря на явные признаки состава преступления. Но пройдет время и Лукашенко не будет у власти. И все эти вопросы обязательно будут поставлены на повестку дня", – заверил эксперт.

Политический деятель напомнил, что работа ведется уже сейчас. Многие лица, причастные к насильственным действиям и убийствам, уже вычислены, именно поэтому он уверен на 100%, что против силовых структур будут возбуждены уголовные дела.

Несмотря на критическую точку зрения, член политсовета отметил, сам по себе факт того, что человек в это тяжелое время служил в МВД, Следственном комитете или МЧС, не может быть основанием для наказания.

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Автор: 16 января 2021, 17:58 Источник: Udf.by ✓ Надежный источник
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Две недели после выборов в Белоруссии: Лукашенко взял в руки оружие

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